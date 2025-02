POL-COE: Dülmen, Haverlandweg/ Auto fährt gegen Garage

Polizei Coesfeld

Ein 31-jähriger Dülmener Autofahrer ist am Freitag (21.02.25) gegen eine Garage am Haverlandweg gefahren. Gegen 20.30 Uhr war er auf der Straße Nordlandwehr in Fahrtrichtung Coesfelder Straße unterwegs, als er aus bisher nicht bekannten Gründen nach links von der Fahrbahn abkam. Durch den Unfall entstand an der Garage massiver Schaden. Unter anderem stürzte die Rückwand teilweise ein. Das Technische Hilfswerk (THW) war vor Ort, um den Schaden hinsichtlich einer Einsturzgefahr zu begutachten. In der Garage befand sich ein Auto. Eine Bezifferung des gesamten Schadens ist bisher nicht möglich.

Der Fahrer aus Dülmens sowie ein mitfahrendes Kleinkind kamen verletzt mit Rettungswagen in Krankenhäuser. Die beiden weiteren Insassen blieben unverletzt.

