Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Kalksbecker Heide/ Diebe unterwegs

Coesfeld (ots)

Unbekannte haben im Neubaugebiet Kalksbecker Heide auf diversen Baustellen Container aufgebrochen und Kabel sowie Werkzeuge gestohlen. Die Tatzeit liegt zwischen 15 Uhr Uhr am Donnerstag (20.02.25) und 7.50 Uhr am Freitag (21.02.25). Die Polizei in Coesfeld bittet unter 02541-140 um Hinweise.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell