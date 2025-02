Polizei Coesfeld

POL-COE: Nottuln, Toni-Turek-Straße

Einbruch in ein Einfamilienhaus

Coesfeld (ots)

Bislang unbekannte Täter warfen in der Zeit vom 21.02.2025 (13.00 Uhr) bis 23.02.2025 (13.00 Uhr) eine Glasscheibe der rückwärtig gelegenen Terrassentür eines Einfamilienhauses auf der Toni-Turek-Straße in Nottuln mit einem Stein ein und verschafften sich so Zutritt zum Inneren. Dort durchwühlten sie sämtliche Räume und Schränke nach Wertgegenständen.

Zum Diebesgut kann noch nichts gesagt werden.

Hinweise bitte an die Polizei in Dülmen unter 02594-7930.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell