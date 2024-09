POL Schwaben Nord: Vorfälle auf dem Plärrer

Augsburg (ots) - Göggingen - Am Freitag (30.08.2024) randalierte ein 31-Jähriger in einem Supermarkt. Später griff er noch Polizisten an und verletzte diese. Gegen 15.45 Uhr verhielt sich der Mann in der Gemüseabteilung eines Supermarktes in der Reichenberger Straße sehr aggressiv und beschädigte dort unter anderem eine Waage. Danach flüchtete er aus dem Markt. Die Polizei wurde alarmiert und konnte einen ...

