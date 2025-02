Coesfeld (ots) - Ein 20-jähriger Olfener befuhr am gestrigen Samstag, 22.02.2025, gegen 18:35 Uhr, mit seinem Pkw die B235 aus Richtung Olfen kommend, in Fahrtrichtung Datteln. Ein Olfener Ehepaar ging zur gleichen Zeit, mit ihrem Hund an der Leine, aus Richtung B236 kommend, auf einem parallel zur Bundesstraße verlaufenden Geh-/ Radweg, in Richtung Datteln ...

mehr