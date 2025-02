Polizei Coesfeld

POL-COE: Olfen, B235/ Schlosserstraße - Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang

Coesfeld (ots)

Ein 20-jähriger Olfener befuhr am gestrigen Samstag, 22.02.2025, gegen 18:35 Uhr, mit seinem Pkw die B235 aus Richtung Olfen kommend, in Fahrtrichtung Datteln. Ein Olfener Ehepaar ging zur gleichen Zeit, mit ihrem Hund an der Leine, aus Richtung B236 kommend, auf einem parallel zur Bundesstraße verlaufenden Geh-/ Radweg, in Richtung Datteln spazieren. In Höhe der Einmündung zur Schlosserstraße verlor der 62-jährige Olfener die Kontrolle über seinen Hund, welcher über den Grünstreifen und die angrenzende Fahrbahn, in Richtung der entgegengesetzten Fahrbahnseite rannte. Der Olfener folgte seinem Hund fußläufig über den Grünstreifen und querte die Fahrbahn. Auf dem Fahrstreifen in Richtung Datteln erfasste der Pkw des 20-jährigen Olfeners den 62-jährigen Fußgänger frontal. Der 62-jährige Olfener verstarb nach dem Aufprall, nach erfolgloser Reanimation, an der Unfallstelle. Für die Dauer der Unfallaufnahme, unter Hinzuziehung eines Unfallaufnahmeteams, wurde die Bundesstraße voll gesperrt.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell