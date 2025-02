Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Welte

Trickbetrüger erfolgreich

Coesfeld (ots)

Eine 58-jährige Dülmenerin meldete sich am gestrigen Nachmittag bei der Polizei in Dülmen und erstattete Anzeige wegen Betrugs. Sie gab an am 19.02.2025, gegen 16.30 Uhr, auf der B474 in Dülmen von einen am Fahrbahnrand wild winkenden Mann angehalten worden zu sein. Dieser gab an, kein Geld und kein Benzin zum Weiterfahren zu haben und bat um Geld. Die Dülmenerin wollte helfen und fuhr mit dem angeblich "Hilfesuchenden" zur Bank. Eine weitere Person, die zu dem Mann gehörte, folgte ihnen mit eigenem Auto. Auch dieser habe keine Geldbörse dabei, so erzählte man der 58-Jährigen. Sie hob 150 Euro an einem Bankautomaten in Merfeld ab und übergab diese dem Unbekannten. Dieser fotografierte ihre Bankkarte ab und versprach, das Geld zurück zu überweisen. Ihr hingegen zeigte er eine Kopie eines Fahrzeugscheins.

Da bis heute kein Geld bei ihr eingegangen ist, erstattete sie Anzeige wegen Betrugs.

Die beiden unbekannten Männer können wie folgt beschrieben werden:

1 Person:

- männlich - südländisches Erscheinungsbild - 25-30 Jahre alt - etwa. 178cm - 180cm groß - schlank - Vollbart - schmales Gesicht - Basecap - kurze, schwarze Haare

Den Mann, welcher die ganze Zeit über in seinem eigenen Pkw saß, könne sie wie folgt beschreiben:

- männlich - südländisches Erscheinungsbild - 40-45 Jahre alt - kurze, schwarze Haare - kurzer, grauer Bart

Ihre Bankkarte ließ die Dülmenerin bereits vorsorglich sperren.

Der Polizei ist diese Betrugsmasche seit Jahren bekannt. Es kommt immer wieder zu ähnlich gelagerten Fällen. Auch in Kombination mit angeblich hochwertigem Pfand, der sich im Nachhinein als wertlos herausstellt.

Hinweise bitte an die Polizei in Dülmen unter 02594-7930.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell