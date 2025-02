Polizei Coesfeld

POL-COE: Billerbeck, Rathausstraße

Brennendes Auto

Coesfeld (ots)

Ein am Straßenrand der Rathausstraße in Billerbeck geparkter Audi eines 43-jährigen Billerbeckers brannte in der Nacht von Donnerstag (20.02.2025) auf Freitag (21.02.2025, gegen 02.44 Uhr) fast vollständig ab. Das Feuer beschädigte einen Holzpfeiler einer benachbarten Baustelle und ein in der Nähe geparktes Auto. Verletzt wurde niemand. Die Feuerwehr löschte das Feuer. Während den Löscharbeiten blieb die Straße beidseitig gesperrt.

Die Kriminalpolizei ermittelt.

Hinweise bitte an die Polizei in Coesfeld unter 02541-140.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell