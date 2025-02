POL-COE: Ascheberg, Lüdinghauser Straße/ Unbekannte wollten gestohlene Pfandbons einlösen

Coesfeld (ots) - Unbekannte wollten am Freitag (21.02.25) in die Büroräume einer Firma an der Nordick-Hombergstraße in Herbern einbrechen. Dazu hebelten sie ein Fenster auf. Gegen 5.20 Uhr hörten Zeugen Geräusche und sahen nach. Die Täter flüchteten daraufhin. Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-7930 um Hinweise. Rückfragen bitte an: Polizei ...

