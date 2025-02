Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Diebesgut und Drogen aufgefunden

Sömmerda (ots)

Ein Bürger informierte am Sonnabend die Sömmerdaer Polizei darüber, dass in einem Keller in Sömmerda Diebesgut lagert. Er hatte zuvor Ende Januar 2025 eine Anzeige wegen des Diebstahls seiner zwei Kindermotorräder und seines hochwertigen E-Scooters erstattet. Da ihm von einem Dritten zugetragen wurde, wo sich das Diebesgut befindet begab er sich zu besagten Keller und fand hier zumindest seine zwei Kindermotorräder vor. Die hinzugerufenen Beamten konnten ihm sofort seine Motorräder übergeben. Der Keller gehörte zu einem 36 Jahre alten Mann. Da der Verdacht bestand, dass der noch fehlende E-Scooter sich in der darüber liegenden Wohnung der Person befand, erfolgte auch die Durchsuchung der Wohnung. Hier konnte der E-Scooter aufgefunden werden, sowie eine geringe Menge Crystal. Der 36 Jährige muss sich jetzt wegen Diebstahls und wegen Drogenbesitz strafrechtlich verantworten. (FR)

