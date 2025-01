Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Lkw fährt auf Lkw auf

Oberspier (ots)

Auf der Bundesstraße 4 ereignete sich am Donnerstag gegen 19 Uhr ein Verkehrsunfall zwischen Oberspier und Sondershausen. Beide Lkw befuhren hintereinander die Bundesstraße, als der Vorausfahrende verkehrsbedingt bremsen musste. Der Nachfolgende bemerkte dies zu spät und fuhr auf. An beiden Lkw entstanden Sachschäden in Höhe von insgesamt etwa 8000 Euro. Der Fahrer des vorausfahrenden Lkw wurde leicht verletzt. Bis zur Beendigung der Unfallaufnahme kam es zu Verkehrsbehinderungen an der Unfallstelle.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell