Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Mit Sektflasche angegriffen - 41-Jähriger erstattet Anzeige bei Bundespolizei

Hagen (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag (25. Oktober) sollen Unbekannte einen Mann am Hagener Hauptbahnhof geschlagen haben. Anschließend ergriffen diese die Flucht. Bundespolizisten befragten die Zeugen.

Gegen 00:15 Uhr wurden Bundespolizisten über eine Schlägerei zwischen mehreren Personen am Bahnhofsvorplatz in Hagen informiert. Dort trafen die Beamten auf einen 35-Jährigen sowie drei Zeugen. Der Deutsche gab gegenüber den Beamten an, dass er zuvor mit zwei Frauen und zwei Männern dort gesessen und Alkohol konsumiert habe. Irgendwann habe der Mann bemerkt, dass sein Mobiltelefon fehlen würde. Daraufhin habe er die anderen Personen beschuldigt, die bei ihm saßen. Als er bei einer 71-Jährigen habe nachschauen wollen, ob diese in Besitz seines Smartphones sei, habe ihm eine Unbekannte zunächst mit einer Sektflasche ins Gesicht geschlagen. Ein Mann habe den Hagener dann mittels Faustschlags attackiert. Dabei erlitt er ein blaues Auge, eine blutende Lippe und einen wackeligen Zahn. Vor Ort konnten die beiden Tatverdächtigen nicht angetroffen werden.

Die Einsatzkräfte nahmen die Deutsche (71) mit zur Bundespolizeiwache und durchsuchten diese. Ein Handy konnte bei der Frau nicht aufgefunden werden, auch nicht in ihrer mitgeführten Handtasche. Die Hagenerin gab an, dass der Geschädigte in der Vergangenheit schon mehrfach Personen beschuldigt habe, diesen bestohlen zu haben, dies aber nicht der Wahrheit entsprochen hätte.

Die Bundespolizisten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung gegen das unbekannte Duo ein.

