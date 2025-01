Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Graffiti an Supermarkt

Bad Langensalza (ots)

Unbekannte brachten in der Zeit von Mittwoch 16 Uhr bis Donnerstag 16 Uhr Graffiti in Personenaufzügen, an einem Unterstand für Einkaufswagen sowie den Türen zu einem Heizraum an. Inhaltlich entfalteten die mit Sprühfarbe aufgebrachten Buchstaben und Schriften keine weitere strafrechtliche Relevanz. Der Sachschaden beträgt etwa 500 Euro.

Beamte der Polizeistation Bad Langensalza leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachtes der Sachbeschädigung ein und suchen in diesem Zusammenhang nach Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können. Sie werden gebeten sich unter der Telefonnummer 03603/8310 zu melden.

Aktenzeichen: 0021291/2025

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell