POL-CLP: Pressemeldung für den Landkreis Cloppenburg für den 18.-19.04.2025

Cloppenburg - Körperverletzung

Zu einer Körperverletzung kam es am Freitag gegen 04:55 Uhr in einer Diskothek am Bürgerpark in Cloppenburg. Ein bislang unbekannter Beschuldigter geriet mit einem 68-jährigen Emsteker aneinander und schlug diesem mit der rechten Faust ins Gesicht. Dadurch wurde das Opfer leicht verletzt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Cloppenburg unter 04471/18600 zu melden.

Löningen - Mülltonnenbrand

Am Freitag gegen 06:40 Uhr brannten in Löningen an der Angelbecker Straße zwei blaue Mülltonnen. Die Täter, welche die Tonnen in Brand gesetzt hatten, entkamen unerkannt. Die Polizei bittet auch hier darum, dass sich Zeugen bei der Polizei in Löningen unter Telefon 05432/803840 melden.

Garrel - Trunkenheit im Verkehr

Am Freitag gegen 14:20 Uhr befuhr ein 33-Jähriger aus Garrel die Alte Dorfstraße in Garrel mit einem Ford Focus, als eine Streife der Polizei ihn kontrollierte. Bei der Kontrolle stellten die Beamten Alkoholgeruch fest. Ein Test am Alkomaten ergab einen Wert von 1,39 Promille. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren ein, führten eine Blutentnahme durch, stellten den Führerschein und Fahrzeugschlüssel sicher und untersagten die Weiterfahrt.

Löningen - Trunkenheit im Verkehr

Am Freitag gegen 22:15 Uhr kontrollierten Beamte der Polizei aus Cloppenburg einen 57-Jährigen aus Aldingen, welcher mit seinem Mercedes GLK die Lodberger Straße befuhr. Auch bei ihm wurde Alkoholgeruch festgestellt, sodass ein Atemalkoholtest durchgeführt wurde. Dieser ergab 1,65 Promille, sodass ein Strafverfahren eingeleitet wurde. Auch bei ihm wurde eine Blutentnahme angeordnet, der Führerschein und Fahrzeugschlüssel sichergestellt und die Weiterfahrt untersagt.

Lastrup - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Gleich drei Strafverfahren erwarten einen 16-Jährigen aus Molbergen, welcher am Freitag gegen 19:30 Uhr in Hemmelte die Hauptstraße befuhr. Sein Leichtkraftrad war nicht versichert und zudem mit einem alten Versicherungskennzeichen versehen. Zudem konnte er keine Fahrerlaubnis vorweisen. Somit erwarten ihn nun Verfahren wegen eines Verstoßes nach dem Pflichtversicherungsgesetz, wegen Urkundenfälschung und wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Cloppenburg - Geschwindigkeitsverstoß

Sehr eilig hatte es ein 18-jähriger Garreler, welcher am Freitag gegen 21:45 Uhr auf der Emsteker Straße in Cloppenburg mit seinem Merdedes C220 CDI unterwegs war. Er fiel den Beamten wegen seiner zügigen Fahrweise auf. Er beschleunigte seinen PKW derart, dass die Beamten durch Nachfahren eine vorwerfbare Geschwindigkeitsüberschreitung von 46 km/h nach Toleranzabzug ermittelten. Ihn erwartet nun ein Verfahren wegen Geschwindigkeitsüberschreitung innerhalb geschlossener Ortschaft.

