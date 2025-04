Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung des PK Friesoythe vom 18.04/19.04.2025

Friesoythe / OT Gehlenberg -Einbruchdiebstahl aus einem Rohbau-

In der Nacht vom 17.04.2025 auf den 18.04.2025, schlugen bislang unbekannte Täter, mit einem bislang unbekannten Gegenstand, ein Fenster zu einem Rohbau einer Ferienwohnung in der Straße "Neulorup", 26169 Friesoythe / OT Gehlenberg, ein. Hier gelangten sie über eine Leiter in das Innere der Wohnung und entwendeten diverses Werkzeug. Es entstand ein Schaden in bislang unbekannter Höhe. Zeugen oder Personen die Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge geben können werden gebeten sich mit der Polizei in Friesoythe in Verbindung zu setzen. (04491-93390)

Friesoythe - Fahren unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln-

Am 18.04.2025, gegen 16:30h, befuhr ein 20-jähriger aus dem Kreis Saalfeld, mit seinem Pkw die Straße "Hexenberg" in 26169 Friesoythe. Hier wurde er durch eine Funkstreifenwagenbesatzung des PK Friesoythe angehalten und kontrolliert. Bei der Kontrolle des 20-jährigen ergaben sich Verdachtsmomente auf die Beeinflussung von Betäubungsmitteln. Daher wurde dem 20-jährigen eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Bösel -Dieseldiebstahl-

In der Nacht vom 17.04.2025 auf den 18.04.2025, entwendeten bislang unbekannte Täter aus diversen Fahrzeugen, welche an der Straße "Ziegeldamm" in 26219 Bösel an einer dortigen Biogasanlage abgestellt waren, Diesel in bislang unbekannter Menge. Es entstand ein Schaden in bislang unbekannter Höhe.

Zeugen oder Personen die Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge geben können werden gebeten sich mit der Polizei in Friesoythe in Verbindung zu setzen. (04491-93390)

