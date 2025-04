Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Einsatzgeschehen Osterfeuer in den Landkreisen Cloppenburg und Vechta:

Im gesamten Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Cloppenburg fanden am Osterwochenende insgesamt ca. 200 Osterfeuer statt. In den Landkreisen kam es in diesem Jahr zu lediglich einem Einsatz, welcher in Bezug zu einem Osterfeuer steht. Es waren ansonsten friedliche Feierlichkeiten für ein solches Veranstaltungswochenende.

So kam es zu einem Vorfall im Bereich Vechta:

Am Sonntag, dem 20.04.2025, kam es gegen 22:45 Uhr vor einer Scheune eines landwirtschaftlichen Anwesens im Vechtaer Stadtteil Holtrup zu einem Brand. Dort wurde durch einen Bewohner das vor der Scheune liegende Stroh mehrfach mit einem Radlader zu einem bereits brennenden, ordnungsgemäß angemeldeten Osterfeuer verbracht. Durch den dadurch entstandenen Funkenflug entzündete sich das an der Scheune befindliche Stroh. Die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren Vechta und Langförden konnten den Brand schnell löschen, sodass kein Gebäudeschaden entstand. Bei den eigenen Löschversuchen wurden zwei 24-jährige Frauen durch den eingeatmeten Brandrauch leicht verletzt.

Weitere Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg:

Cloppenburg - Trunkenheit im Verkehr

Am Montag, 21.04.2025, gegen. 00.25 Uhr, befuhr ein 26jähriger aus Cloppenburg mit seinem Pkw die Bether Straße in 49661 Cloppenburg. Im Rahmen einer anschließenden Verkehrskontrolle wurde bei dem 26-jährigen Fahrzeugführer Alkoholgeruch wahrgenommen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,60 Promille. Es folgte eine Blutentnahme. Gegen den Fahrzeugführer wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet.

Cloppenburg-Trunkenheit im Verkehr

Am Montag, 21.04.2025, gegen 03:41 Uhr, befuhr eine 21jährige aus Cloppenburg mit seinem Pkw den Höltinghauser Ring in 49661 Cloppenburg. Im Rahmen einer anschließenden Verkehrskontrolle wurde bei der 21-jährige Fahrzeugführerin Alkoholgeruch wahrgenommen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,35 Promille. Es folgte eine Blutentnahme und die Sicherstellung des Führerscheines. Gegen die Fahrzeugführerin wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet.

Garrel- Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss / Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Sonntag,20.04.2025, gegen 23:19 Uhr, wird bei einem 19-Jährigen aus Garrel bei einer Kontrolle auf der Gutenbergstraße in 49681 Garrel ein Drogentest durchgeführt. Dieser fällt positiv aus, sodass eine Blutentnahme durchgeführt wird. Des weiteren ist er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Ein Strafverfahren wurde gegen den Fahrzeugführer eingeleitet.

Lastrup- Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss

Am Sonntag, 20.04.2025, gegen 17:30 Uhr, befuhr eine 23jährige aus Lastrup die Straße Im Dorfe in 49688 Lastrup. Im Rahmen einer durchgeführten Verkehrskontrolle wurde festgestellt, dass diese unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln steht. Es wurde eine Blutprobe durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell