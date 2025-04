Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Trunkenheit im Verkehr

Am Montag, den 21.04.2025, wurde gegen 14:00 Uhr ein 36-jähriger Führer eines Transporters auf der Goldenstedter Straße kontrolliert. Dieser stand deutlich unter dem Einfluss von Alkohol (2,59 Promille). In der Folge wurde eine Blutentnahme angeordnet, die Weiterfahrt untersagt und der Führerschein beschlagnahmt. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren.

Visbek - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Montag, den 21.04.2025, befuhr eine 47-jährige PKW-Führerin aus Visbek gegen 05:20 Uhr die Dorfstraße in Rechterfeld in Fahrtrichtung Ortskern. Im Verlauf trat unvermittelt ein 19-jähriger Vechtaer vom Fahrbahnrand auf die Straße und prallte gegen den rechten Außenspiegel des PKWs. Der Fußgänger wurde dabei leicht verletzt in ein umliegendes Krankenhaus eingeliefert.

Damme - Unerlaubter Umgang mit Abfällen

Am Montag, den 21.04.2025, kippte ein unbekannter Täter zwischen 15:45 Uhr und 16:00 Uhr einen Zehn-Liter-Kanister mit Motoröl im hinteren Bereich eines Verbrauchermarktes in der Straße Im Hofe aus. Der Kanister wurde im Nachgang ebenfalls in der Natur entsorgt. Zeugen konnten eine verdächtige Person beschreiben: - Männlich - Kurze schwarze Haare - Schwarze Jacke - Braunes T-Shirt - Blaue Jeans - Schwarzes Fahrrad

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Damme unter 05491/999360 entgegen.

Damme / Holdorf - Drogen im Straßenverkehr

Am Montag, den 21.04.2025, wurde ein 29-jähriger PKW-Führer aus Ermkegegen 21:15 Uhr im Bereich der Mühlenstraße kontrolliert. Ein Drogenvortest verlief positiv im Hinblick auf die Beeinflussung durch Amphetamine. Die Weiterfahrt wurde untersagt, eine Blutprobenentnahme angeordnet und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Gleiches widerfuhr einem 34-jährigen PKW-Führer aus Badbergen, als er gegen 02:50 Uhr in der Straße Zum Hansa-Center kontrolliert wurde. Der Vortest verlief positiv auf THC und Amphetamine. Auch er sieht sich nach der Entnahme einer Blutprobe mit einem Ordnungswidrigkeitenverfahren konfrontiert.

Neuenkirchen-Vörden - Drogen im Straßenverkehr

Am Dienstag, den 22.04.2025, kontrollierte eine Streifenwagenbesatzung gegen 00:20 Uhr eine 30-jährige PKW-Führerin aus Neuenkirchen-Vörden im Bereich der Lindenstraße. Ein Vortest verlief positiv im Hinblick auf die Beeinflussung durch Kokain und Amphetamin. Eine Blutentnahme wurde angeordnet, die Weiterfahrt untersagt und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

