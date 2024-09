Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Fahrrad aus Wohnung gestohlen

Ilmenau (ots)

Am heutigen Morgen drangen unbekannte Täter gewaltsam in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses "Am Stollen" ein. Sie entwendeten ein grau-schwarzes Mountainbike der Marke Cube, im Wert von rund 2100 Euro. Zeugenhinweise nimmt die PI Arnstadt/ Ilmenau (03677-601124) unter Angabe der Bezugsnummer 0248835/2024 entgegen. (mla)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell