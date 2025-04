POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg und dem Südkreis

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

Cloppenburg - E-Scooter-Fahrerin fährt auf Anhänger auf

Am Dienstag, den 22.04.2025, befuhr ein 44-jähriger Führer eine PKW-Anhängergespanns aus Cloppenburg die Emsteker Straße in Fahrtrichtung Innenstadt. Als dieser auf ein Tankstellengelände abbiegen wollte musste er verkehrsbedingt warten. Dies übersah eine nachfolgende 15-jährige E-Scooter-Fahrerin aus Cloppenburg und fuhr auf. Dabei verletzte sie sich leicht.

Löningen - Verkehrsunfallflucht

Bereits in der Zeit von Samstag, den 19.04.2025 (16:00 Uhr) bis Sonntag, den 20.04.2025 (09:00 Uhr), befuhr ein unbekannter Verkehrsteilnehmer die Lodberger Straße in Fahrtrichtung Duderstadter Weg. Im Verlauf touchierte er einen PKW VW Touran, der seitlich in einer Parkbucht abgestellt war. Danach entfernte sich der Verursacher unerlaubt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Löningen unter 05432/803840 entgegen.

Molbergen - Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag, den 22.04.2025, beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beim Ein- bzw. Ausparken einen geparkten PKW Mazda 3 auf dem Parkplatz Alter Schützenplatz. Danach entfernte sich der Verursacher unerlaubt. Der Schaden wurde auf ca. 1000,- EUR beziffert. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Molbergen unter 04475/941220 entgegen.

Emstek - Dieseldiebstahl

In der Zeit von Donnerstag, 17. April 2025 16:00 Uhr bis Dienstag, 22. April 2025 05:20 Uhr begaben sich unbekannte Täter auf ein Grundstück an der Alten Bundesstraße und entwenden aus einem Lkw mehrere Liter Diesel. Hinweise nimmt die Polizei in Emstek (Tel.: 04473/932180) entgegen.

Emstek - Ladendiebstahl

Am Dienstag, 22. April 2025 in der Zeit zwischen 12:15 Uhr bis 12:30 Uhr begaben sich vier männliche Personen in die Filiale eines Drogeriemarktes in der Bahnhofstraße. Anschließend flüchteten die Täter mit einem in der Nähe geparkten Pkw. Hinweise nimmt die Polizei in Emstek (Tel.: 04473/932180) entgegen.

