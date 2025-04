POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

Friesoythe - Diebstahl aus Kiosk

Bislang unbekannte Täter begaben sich in der Zeit von Montag, 21. April 2025 10:00 Uhr bis Dienstag 22. April 2025 04:00 Uhr an einen Kiosk in der Hauptstraße, beschädigten eine Fensterscheibe und entwendeten eine derzeit unbekannte Anzahl ab Tabakwaren. Hinweise nimmt die Polizei in Friesoythe (Tel.: 04491/9339-0) entgegen.

Friesoythe - Fahren ohne Fahrerlaubnis / Urkundenfälschung

Am Mittwoch, 23. April 2025 gegen 03:00 Uhr befuhr ein 46-jähriger Mann aus Garrel mit seinem Pkw den Garreler Weg, obwohl er nicht im Besitz einer entsprechenden Fahrerlaubnis war. Zudem stellte sich heraus, dass die am Pkw angebrachten Kennzeichen abgelaufen waren und die Plaketten augenscheinlich selbst erstellt waren. Der Pkw verfügte somit weder über eine Versicherung, noch über eine gültige Zulassung. Die Weiterfahrt wurde untersagt, Kennzeichen und Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt.

