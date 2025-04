Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Einbruch in Kindergarten - Polizei sucht Zeugen

Heidelberg (ots)

Zu einem nicht näher bestimmbaren Zeitpunkt zwischen kurz vor 03:00 Uhr und 03:30 Uhr in Nacht brach eine bislang unbekannte Täterschaft am Mittwoch in einen Kindergarten in der Bergheimer Straße ein. Nach derzeitigem Ermittlungsstand verschaffte sich die Täterschaft durch ein aufgehebeltes Fenster Zugang ins Innere. Dort brach sie eine Bürotür auf und machte sich an einem verschlossenen Schrank zu schaffen. Was genau gestohlen wurde, ist bislang unklar.

Das Polizeirevier Heidelberg-Mitte ermittelt nun wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heidelberg-Mitte unter der Telefonnummer 06221/ 1857-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell