POL-MFR: (173) Einladung - Herrmann stellt Verkehrsunfallstatistik 2024 vor (17.02.2025 PM 54/2025)

Zirndorf (ots) - Am Sonntagabend (16.02.2025) setzten Unbekannte eine Sitzbank eines Spielplatzes in Wilhermsdorf (Lkrs. Fürth) in Brand. Die Polizeiinspektion Zirndorf bittet um Zeugenhinweise. Gegen 18:00 Uhr teilten Passanten der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Mittelfranken mit, dass eine Sitzbank auf dem Spielplatz in der Justin-Neuburger-Straße in Brand ...

