POL-MA: Heidelberg: Unbekannter flüchtet nach Verfolgungsfahrt zu Fuß - Zeugen gesucht

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Ein leicht verletzter Fahrradfahrer und Sachschaden in Höhe von rund 1.500 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Dienstagmorgen in Weinheim. Kurz vor 9 Uhr überquerte ein 26-jähriger Mann mit seinem Fahrrad bei Rotlicht die Ampel an der Einmündung zur Pappelallee im ...

mehr