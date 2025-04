Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Sinsheim (ots)

Am Dienstag zwischen 08:00 Uhr und 12:45 Uhr beschädigte eine noch unbekannte Autofahrerin oder ein unbekannter Autofahrer auf dem Parkplatz in der Straße "Zum Friedhof" einen Peugeot und flüchtete anschließend. Die oder der Unbekannte kollidierte ersten Ermittlungen zufolge während dem Ein- oder Ausparken mit den abgestellten Peugeot und beschädigte diesen an der gesamten linken Fahrzeugseite. Hierdurch entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro. Die Ermittler des Polizeireviers Sinsheim konnten an dem beschädigten Fahrzeug schwarze Lackantragungen sichern. Zeugen, welche Hinweise zu dem Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich unter der Nummer 07261/690-0 zu melden.

