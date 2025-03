Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Autoscheiben in Tiefgaragen eingeschlagen

Auf Geld hatten es Unbekannte am Dienstag in der Ulmer Innenstadt abgesehen.

Die erste Tat ereignete sich zwischen 7.35 Uhr und 18 Uhr in einer Tiefgarage im Hafenbad. Der Pkw stand in der zweiten Parkebene. Ein Unbekannter schlug an dem Auto die Scheibe ein und entwendete daraus Bargeld. Ein weiterer Einbruch in ein Auto fand zwischen 7.40 Uhr und 17.15 Uhr statt. Der Renault parkte in der Tiefgarage in der Olgastraße. Dort hatte der Unbekannte die Seitenscheibe eingeschlagen, das Handschuhfach durchwühlt und den Geldbeutel gefunden. Daraus entnahm der Dieb Bargeld und einen Ausweis. Die Polizei Ulm-Mitte hat in beiden Fällen die Ermittlungen aufgenommen und prüft Tatzusammenhänge. An den Autos entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro.

Die Polizei warnt davor, in Autos Wertsachen zurückzulassen. Denn das lockt Diebe an. Und ein Auto ist kein Tresor. Mehr Tipps zum Schutz vor Diebstahl gibt die Polizei unter www.polizei-beratung.de.

