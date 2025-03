Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Gruibingen/A8 - Kontrolle bringt Verstoß ans Licht

Am Dienstag war ein 39-Jähriger ohne Führerschein auf der A8 bei Gruibingen unterwegs.

Ulm (ots)

Gegen 10.15 Uhr stoppte die Polizei den Renault mit slowakischer Zulassung bei Gruibingen in Fahrtrichtung München. Bei der Kontrolle an der Tank- und Rastanlage konnte der Fahrer keinen Führerschein vorzeigen. Anhand eines Datenabgleiches war schnell klar, dass der 39-Jährige gar keinen Führerschein mehr hatte. Denn der wurde wohl in der Slowakei als ungültig vermerkt. Der Mann durfte nicht mehr weiterfahren. Auch nicht sein Beifahrer. Der hatte ebenfalls keine Fahrerlaubnis und war zudem betrunken. Deshalb wurden die Autoschlüssel einbehalten. Der 39-Jährige musste nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft sofort eine Strafe in Höhe von 300 Euro bezahlen.

