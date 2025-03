Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Zu spät gebremst

Nicht aufmerksam genug war ein 19-Jähriger am Dienstag in Heidenheim.

Ulm (ots)

Der 19-jährige VW-Fahrer kurz fuhr in der Schnaitheimer Straße in Richtung Heidenheim und wollte nach links auf ein Grundstück abbiegen. Dabei übersah er das ihm befindliche Auto, welches ebenfalls nach links abbiegen wollte und verkehrsbedingt gehalten hatte. Bei dem folgenden Unfall erlitt 45-jährige Skoda Fahrerin leichte Verletzungen. In weiterer Folge hatte eine 19-jährige BMW Fahrerin ebenfalls nicht aufgepasst und prallte unmittelbar nach dem ersten Unfall dem VW ins Heck. Der BMW und VW mussten abgeschleppt werden. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 15.000 Euro.

