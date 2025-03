Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Bad Schussenried - Betrunken die Vorfahrt missachtet

Im Rausch verursachte am Dienstag ein 40-Jähriger einen Unfall bei Bad Schussenried.

Der Mann war gegen 19.30 Uhr mit seinem VW Golf auf der L284 unterwegs. Er fuhr an Kleinwinnaden vorbei in Richtung der Einmündung zur L283. Dort bog er nach links ab. Dabei achtete der Golf-Fahrer nicht auf die Vorfahrt eines 47-Jährigen, so die Polizei. Der kam mit seinem VW Touran und Anhänger von links und war in Richtung Ingoldingen unterwegs. Im Einmündungsbereich stießen die Fahrzeuge zusammen. Der Rettungsdienst war vor Ort und untersuchte die Unfallbeteiligten. Sie konnten danach selbst nach Hause. Den Sachschaden an den Autos schätzt die Polizei auf jeweils 10.000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der 40-Jährige roch bei der Unfallaufnahme nach Alkohol. Ein Test bestätigte, dass er zu viel davon getrunken hatte. In einer Klinik nahm ihm ein Arzt Blut ab. Das wird jetzt ausgewertet und soll Aufschluss darüber geben, wieviel Alkohol der 40-Jährige tatsächlich intus hatte. Sein Führerschein wurde einbehalten. Er sieht nun einer Anzeige entgegen. Um 21.20 Uhr war die Unfallstelle geräumt. Zu Verkehrsbehinderungen kam es nicht.

