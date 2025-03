Polizei Wuppertal

POL-W: RS - Verkehrsunfall in Lennep

Wuppertal (ots)

Am 24.03.2025, gegen 09:30 Uhr, kam es auf der Lüttringhauser Straße zu einem Unfall zwischen einem Pkw und einem Fahrrad. Eine 43-Jährige fuhr die Straße Thüringsberg in Richtung Lüttringhauser Straße. Nach bisherigen Erkenntnissen hielt sie an der Einmündung zur Lüttringhauser Straße zunächst an einem Stoppschild. Beim Einbiegen kollidierte sie darauffolgend jedoch mit dem Fahrrad einer 72-jährigen Frau, die aus Richtung der Poststraße kam. Die 72-Jährige wurde durch Rettungskräfte schwer verletzt zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden liegt bei circa 1.500 Euro.

