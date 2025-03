POL-W: RS - Wendeunfall auf der Rader Straße

Wuppertal (ots) - Wegen eines versuchten Tötungsdelikts am Alter Markt in Wuppertal-Barmen ermitteln Staatsanwaltschaft und Polizei Wuppertal. Nach bisherigen Erkenntnissen gerieten am späten Samstagabend (22.03.2025, 23:00 Uhr) mindestens drei männliche Personen in eine körperliche Auseinandersetzung. Im Rahmen ...

