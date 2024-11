Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zeugenaufruf nach Beschädigung eines Stolpersteines

Weimar (ots)

Stolpersteine sind Gedenktafeln, die an das Schicksal der Menschen in der Zeit des Nationalsozialismus erinnern. In jüngster Vergangenheit werden einzelne Steine immer wieder von Sachbeschädigern aufgesucht. So auch am vergangenen Dienstag, den 12. November 2024 in der Weimarer Brucknerstraße. Gegen 03:43 Uhr beobachtete eine Anwohnerin eine Person, die mit einem Winkelschleifer die Schriftzüge des Gedenksteines unkenntlich machte. Auf Ansprechen flüchtete die Person sofort und wird nun von der Polizei gesucht. Als markantes Merkmal nannte die Zeugin ein nach vorn gerichtetes schwarzes Basecap, die der Täter bei der Ausführung der Straftat getragen hat. Allgemein soll er schlank und keine auffällige Körpergröße gehabt haben. Weitere Zeugen, die Hinweise zum genannten oder anderen Vorfällen im Sachzusammenhang geben können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Weimar zu melden. Unter der Rufnummer 03643 882-0 sowie auch per E-Mail KPS.Weimar@polizei.thueringen.de nimmt die Dienststelle jederzeit ihre Hinweise dankend entgegen. Ihr Hinweis könnte zur Aufklärung des Vorfalls beitragen. Bitte für eine schnelle Zuordnung das Aktenzeichen 0292234/2024 mit angeben.

