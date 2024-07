POL-ME: 10-jähriger Nick zu Gast bei der Polizei Ratingen - Ratingen - 2407032

Polizei Mettmann

10-jähriger Nick zu Gast bei der Polizei Ratingen - Ratingen

Mettmann (ots)

Eine Wunschkarte, die an einem polizeiblauen Ballon befestigt war, hat dazu geführt, dass der 10-jährige Nick aus Ratingen am heutigen Montag, 8. Juli 2024, als Ehrengast die Polizei Ratingen besuchen durfte.

Das war geschehen:

Zum Abschiedsfest seiner Grundschule hatten die Kinder der Albert-Schweitzer-Schule eine tolle Idee: An bunte Ballons befestigten sie Karten mit einem Wunsch. Der 10-jährige Nick formulierte einen Wunsch der uns als Polizei besonders freut, denn er möchte gerne Polizist werden.

Große Wünsche haben augenscheinlich eine besondere Kraft, denn Nicks Ballon flog weit, bis ins ferne Belgien, wo er in Montenau gefunden wurde. Und wie es der Zufall so will, postete die Tochter der Finderin den Beitrag in einer Ratinger Facebook-Gruppe. So gelangte Nicks Wunsch zu uns und heute konnten wir ihn bei der Erfüllung seines großen Ziels zumindest schon mal ein bisschen unterstützen.

Gemeinsam mit seiner Mutter erlebte Nick heute eine exklusive Führung durch die Ratinger Polizeiwache. Ein Blick hinter die Kulissen und sogar in das Polizeigewahrsam gehörten genauso selbstverständlich dazu, wie ein Erinnerungsfoto im Streifenwagen und auch auf dem Polizeimotorrad. Der Wachleiter der Wache Ratingen, Frank Bauernfeind, überreichte Nick zu guter Letzt eine extra angefertigte Urkunde zur Erinnerung an diesen besonderen Tag. Wir sagen: Ein perfekter Auftakt für einen Start in eine erfolgreiche Polizeikarriere!

