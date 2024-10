Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Zeugen gesucht - Unbekannte Frauen beschädigen Zugscheibe

Mössingen (ots)

Drei bislang unbekannte Frauen haben am Dienstagnachmittag (29.10.2024) in einer Regionalbahn in Richtung Mössingen eine Fensterscheibe beschädigt.

Ersten Erkenntnissen zufolge beobachtete ein Fahrgast gegen 16:10 Uhr die drei Frauen dabei, wie sie mutmaßlich mit einer Nadel Buchstaben in die Scheibe kratzten und sich beim Halt in Mössingen in Richtung Innenstadt begaben. Zwei der Frauen sollen zur Tatzeit schwarz gekleidet gewesen sein, während die Dritte wohl ein rotes Kleid, sowie ein rotes Oberteil mit weißen Punkten trug. Der hierbei entstandene Sachschaden ist derzeit noch nicht bekannt. Die zuständige Bundespolizei ermittelt nun wegen des Verdachts der Sachbeschädigung und nimmt weitere Zeugenhinweise zur Tat oder den noch unbekannten Frauen unter der Rufnummer +49711870350 entgegen.

