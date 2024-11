LPI-GTH: Schockanrufe

Gotha (ots) - Ein 26 Jahre alter Fahrer eines Ford wurde in der zurückliegenden Nacht in der Kindleber Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Wie sich herausstellte war der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Zur Unterbindung der Weiterfahrt wurde der Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Gegen den 26-Jährigen wurde ein Verfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. (jd) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha ...

