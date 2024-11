LPI-GTH: Gegen Betonpfosten gefahren

Gotha (ots) - Heute Morgen wurde die Scheibe eines Pkw eingeschlagen und aus dem Inneren eine Handtasche entwendet. Der BMW war nur ein paar Minuten in der Parkallee in der Nähe eines Kindergarten abgestellt. Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer 03621-781124 und der Bezugsnummer 0293598/2024. (ah) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Telefon: 03621-781503 E-Mail: ...

