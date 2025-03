Polizei Wuppertal

POL-W: W Versuchter Totschlag am Sedansberg - Gemeinsame Presseerklärung von Staatsanwaltschaft und Polizei Wuppertal

Wuppertal (ots)

Wegen eines versuchten Tötungsdelikts im Bereich Westkotter Straße / Münzstraße in Wuppertal ermitteln Staatsanwaltschaft und Polizei Wuppertal. Ersten Ermittlungen zufolge gerieten am gestrigen Abend (24.03.2025) gegen 20:30 Uhr mehrere Männer in Streit. Nach ersten verbalen Streitigkeiten kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung, bei der ein 18-Jähriger mehrere Stichverletzungen im Bereich des Oberkörpers erlitt. Er trug schwere Verletzungen davon. Der oder die unbekannten Täter flohen nach der Tat in unbekannte Richtung. Passanten trafen an der Sedanstraße auf den schwer verletzten jungen Mann und alarmierten umgehend die Polizei und den Rettungsdienst. Der Geschädigte wurde zur intensivmedizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Zwischenzeitlich bestand Lebensgefahr. Zeugen und Hinweisgeber, die Angaben zu dem Tatgeschehen oder Tatverdächtigen machen können, werden gebeten, sich unter 0202 284-0 zu melden.

