POL-MA: Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: Diesel aus LKW entwendet - Zeugen gesucht

Mannheim (ots) - Am frühen Mittwochmorgen, gegen 03:45 Uhr wurde ein 55-Jähriger von einem unbekannten Mann im Stadtteil Neckarstadt-West angesprochen und im weiteren Verlauf um sein Mobiltelefon beraubt. Der 55-Jährige war in der Mittelstraße in Richtung Pumpwerkstraße unterwegs, als er von einem Unbekannten angesprochen wurde. Ersten Ermittlungen zufolge ...

