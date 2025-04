Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Rollerfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Mannheim (ots)

Am Dienstagnachmittag gegen 18:40 Uhr fuhren eine 63-jährige Daimler-Benz-Fahrerin und ein 54-jähriger VW-Fahrer die Steubenstraße in Fahrtrichtung Rheingoldplatz entlang. Aufgrund einer rotzeigenden Ampel mussten beide Fahrzeuge bis zum Stillstand abbremsen. Aus bislang unbekannten Gründen erkannte ein nachfolgender 51-jähriger Rollerfahrer die Situation nicht rechtzeitig und prallte zunächst mit seinem linken Bremshebel gegen die Rückleuchte des auf dem linken Fahrstreifen befindlichen Daimler-Benz. Hierdurch verlor der 51-Jährige die Kontrolle über seinen Roller und kollidierte im Weiteren mit dem Fahrzeugheck des auf dem rechten Fahrstreifen stehenden VW. Durch die Wucht des Aufpralls hob das Hinterrad des Rollers ab, drehte sich um 90 Grad und kam letztendlich zwischen beiden Fahrzeugen zum Stillstand. Durch den Unfall wurde der Rollerfahrer schwer, jedoch nicht lebensgefährlich verletzt. Er wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Gesamtschaden an allen Fahrzeugen wird auf rund 5.000 Euro geschätzt.

