Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Fahrradfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Ein leicht verletzter Fahrradfahrer und Sachschaden in Höhe von rund 1.500 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Dienstagmorgen in Weinheim.

Kurz vor 9 Uhr überquerte ein 26-jähriger Mann mit seinem Fahrrad bei Rotlicht die Ampel an der Einmündung zur Pappelallee im Bereich des dortigen Radweges. Dabei wurde er von einem Audi erfasst, mit dem ein 44-jähriger Mann auf der Mannheimer Straße unterwegs war und die Ampel bei Grünlicht passierte. Der Radfahrer stürzte zunächst auf die Motorhaube und schließlich auf die Fahrbahn. Durch den Sturz zog er sich leichte Verletzungen in Form von Schürfwunden zu. Er wollte sich gegebenenfalls in ärztliche Behandlung begeben.

Die Unfallaufnahme erfolgte durch Beamte des Polizeireviers Weinheim. Der unfallverursachende Radfahrer sieht nun einem Bußgeld wegen Missachtung des Rotlichts entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell