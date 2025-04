Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Mann schlägt nach Unfall mit Brechstange auf Autofahrer ein

Wittenburg/Stolpe (ots)

Nach einem Verkehrsunfall am späten Mittwochnachmittag auf der A24 hat ein 49-jähriger Mann mit einer Brechstange auf einen Autofahrer und dessen Fahrzeug eingeschlagen. Zuvor sei es gegen 17:45 Uhr bei einem Überholmanöver in Fahrtrichtung Berlin zu einer Kollision zwischen deren PKW gekommen. Infolgedessen fuhren sowohl der 49-jährige Tatverdächtige als auch das 34-jährige Opfer mit ihren PKW auf den Parkplatz Wittenburger Land. Dort soll der Täter mit einem Kuhfuß zuerst das Bein des 34-jährigen Deutschen verletzt und anschließend ein Rücklicht seines Fahrzeugs beschädigt haben. Die alarmierten Polizisten haben den Tatverdächtigen, der inzwischen weitergefahren war, auf der A24 angehalten und kontrolliert. Dabei konnte ein Brecheisen im Fahrzeug aufgefunden und sichergestellt werden. Nach erfolgter Anzeigenfertigung und Unfallaufnahme durfte der 49-jährige Pole seine Fahrt fortsetzen. Gegen ihn wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung und Sachbeschädigung ermittelt. Aufgrund der Schmerzen am Bein wurde für den 34-Jährigen ein Rettungswagen gerufen, jedoch war eine stationäre Behandlung nicht notwendig. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 500,- Euro geschätzt.

