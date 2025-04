Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Dinklage - Sachbeschädigung an Pkw

Bislang unbekannte Täter beschädigten in der Zeit von Samstag, 19. April 2025 00:00 Uhr bis Montag, 21. April 2025 09:00 Uhr den Pkw eines 21-jährigen Mannes aus Dinklage. Dieser hatte seinen Pkw, einen Audi A3 am Fahrbahnrand in der Straße An der Bleiche abgestellt. Hinweise nimmt die Polizei in Dinklage (Tel.: 04443/977490) entgegen.

