Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lohne - Trunkenheit im Verkehr

Am Samstag, 26.04.2025, 00:20 Uhr, befuhren zwei männliche Radfahrer aus Lohne (51- und 52- Jahre alt) die Keetstraße in Richtung Dinklager Straße und überquerten den dortigen Bahnübergang, obwohl dieser durch geschlossene Bahnschranken sowie das Rotlicht der Lichtzeichenanlage gesperrt war. Die eingesetzten Beamten beobachteten zufällig das Verhalten während einer gesonderten Sachverhaltsaufnahme im dortigen Kreuzungsbereich und hielten die beiden Radfahrer an. Im Zuge der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 51-jährige Radfahrer erheblich unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab eine Atemalkoholkonzentration von 1,77 Promille. Radfahrer gelten ab einer Blutalkoholkonzentration (kurz: BAK) von 1,6 Promille als "absolut" fahruntauglich. Entsprechend wurde beim 51-jährigen Radfahrer ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Eine Blutprobenentnahme wurde angeordnet. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Neben dem o.g. Strafverfahren wurde gegen die beiden Radfahrer jeweils ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen des widerrechtlichen Überquerens des Bahnüberganges eingeleitet. Hier droht den beiden Betroffenen ein Bußgeld in Höhe von 240 Euro, 2 Punkte in Flensburg sowie ein Monat Fahrverbot.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell