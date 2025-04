Cloppenburg/Vechta (ots) - Friesoythe - Sachbeschädigung an Pkw Am Sonntag, 27. April 2025 in der Zeit von 00:00 Uhr bis 15:06 Uhr beschädigte eine derzeit unbekannte Person den Pkw eines 35-jährigen Mannes aus Friesoythe. Dieser hatte den Pkw, einen VW Transporter, auf einem Grundstück in der Lessingstraße abgestellt. Die gesamte Beifahrerseite wurde beschädigt. Der Schaden wurde auf 5.000,00 Euro geschätzt. ...

