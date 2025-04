POL-CLP: Löschung der Öffentlichkeitsfahndung

Cloppenburg/Vechta (ots) - Friesoythe - Diebstahl einer Geldbörse Am 26.04.2025, gegen 16:30 Uhr, kam es auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Straße Am Bahnhof in 26169 Friesoythe zum Diebstahl einer Geldbörse. Mögliche Zeugen der Tat werden gebeten, sich mit der Polizei Friesoythe, unter 04491-93390, in Verbindung zu setzen. Rückfragen bitte an: Polizeikommissariat Friesoythe Telefon: 04491-93390 ...

