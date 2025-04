POL-CLP: Meldungen aus dem Nordkreis

Cloppenburg/Vechta (ots) - Verkehrsunfall in Lutten mit leicht verletzter Person Am Sa., gg. 09.20 h befuhr eine 58-jährige aus Steinfeld mit ihrem Pkw die Große Straße in Lutten in Rtg. Kreuzung Langfördener Straße. Diese wollte sie in Rtg. Visbek überqueren. Dabei missachtete sie die Vorfahrt eines 48-jährigen aus Hüde, der auf der Langfördener Straße mit seinem Geländewagen in Rtg. Goldenstedt unterwegs war. ...

