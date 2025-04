Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Essen (Old.) - Verkehrsunfallflucht

Am Montag, 28. April 2025 gegen 13:15 Uhr befuhr ein derzeit unbekannter Verkehrsteilnehmer mit seinem Pkw die Warnstedter Straße und hielt zunächst an der Bartmannsholter Straße. Anschließend fuhr er an und missachtete die Vorfahrt eines 52-jährigen Mannes, welcher mit seinem Sattelschlepper und Auflieger die Bartmannsholter Straße in Richtung Calhorn befuhr. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden musste der 52-Jährige eine Vollbremsung machen, hierdurch lief Ladung auf die Fahrbahn. Es entstand ein Schaden von ca. 1.000,00 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt. Hinweise nimmt die Polizei in Essen (Tel.: 05434 92470-0) entgegen.

Löningen - Dieseldiebstahl

In der Zeit von Freitag, 25. April 2025 16:00 Uhr bis Montag, 28. April 2025 08:00 Uhr begaben sich unbekannte Täter auf ein Grundstück in der Straße Wassermühlenweg, dortiges Neubaugebiet und entwendeten aus den Baggern Diesel. Hinweise nimmt die Polizei in Löningen (Tel.: 05432/803840-0) entgegen.

Cappeln - Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person

Am Montag, 28. April 2025 gegen 10:55 Uhr befuhr ein 36-jähriger Mann aus Essen (Old.) mit einem Abfallsammelfahrzeug die Cloppenburger Straße in Richtung Cloppenburg. Hierbei kam er aus unbekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab, beschädigte einen Leitpfosten und touchierte zwei Bäume. Der 36-Jährige wurde leicht verletzt. Es entstand ein Schaden von rund 7.000,00 Euro.

Cappeln - Verkehrsunfall

Am Montag, 28. April 2025 gegen 15:13 Uhr befuhr eine 40-jähirge Frau aus Cloppenburg mit ihrem Pkw die Warnstedter Straße in Richtung Cloppenburg. Am dortigen Bahnübergang übersah sie zunächst das Rotlicht des Bahnübergangs, konnte jedoch noch bremsen und kam auf den Gleisen zum Stehen. Ein 60-jähriger Mann aus Cloppenburg konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf den Pkw der 40-Jährigen auf und überholte diesen im Anschluss. Der herannahende Zug fuhr zwischen den beiden Fahrzeugen durch. Es wurde niemand verletzt. Am Zug entstand kein Schaden, an den Pkw entstand ein Schaden von 20.000,00 Euro. Die Fahrbahn war für die Dauer der Unfallaufnahme und Reinigungsarbeiten bis ca. 16:45 Uhr gesperrt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell