POL-ANK: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach einer 54-jährigen Frau aus Ueckermünde

Benz (Insel Usedom) (ots) - Am heutigen Tag (08.11.2024) gegen 03:40 Uhr meldete ein Hinweisgeber den Brand eines Einfamilienhauses in der Straße Frohe Zukunft in Benz (Insel Usedom). Der 55-jährige deutsche alleinige Bewohner des Hauses sowie sein Hund konnten unverletzt evakuiert werden. Im Einsatz waren die Kräfte der Freiwilligen Feuerwehren Mellenthin, Pudagla, Benz, Heringsdorf, Ahlbeck und Ückeritz mit ca. 50 ...

mehr