Polizeiinspektion Anklam

POL-ANK: Brand in einem Einfamilienhaus in Benz

Benz (Insel Usedom) (ots)

Am heutigen Tag (08.11.2024) gegen 03:40 Uhr meldete ein Hinweisgeber den Brand eines Einfamilienhauses in der Straße Frohe Zukunft in Benz (Insel Usedom). Der 55-jährige deutsche alleinige Bewohner des Hauses sowie sein Hund konnten unverletzt evakuiert werden. Im Einsatz waren die Kräfte der Freiwilligen Feuerwehren Mellenthin, Pudagla, Benz, Heringsdorf, Ahlbeck und Ückeritz mit ca. 50 Kammeraden. Das Feuer konnte gegen 07:00 Uhr gelöscht werden.

Der Krimimaldauerdienst Anklam hat die Ermittlungen übernommen. Ein Brandursachenermittler wird im Laufe des Tages hinzugezogen, da die Brandursache derzeit noch unklar ist. Sowohl am Haus als auch an einem Pkw entstand Sachschaden in Höhe von ca. 300.000 Euro. Die Pastorin der Ev. Kirchengemeinde Benz/Usedom hat sich derweil um die Unterbringung des 55-jährigen Bewohners gekümmert. Die Ortsdurchfahrt (Fritz-Behn-Straße) wurde für die Löscharbeiten ab ca. 04:20 Uhr voll bzw. halbseitig gesperrt und konnte gegen 07:00 Uhr wieder freigegeben werden.

