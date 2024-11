Polizeiinspektion Anklam

POL-ANK: Angriff auf Geldautomat in Gützkow - Erstmeldung - Korrektur und Ergänzungen Verkehr

Gützkow LK V-G (ots)

Heute Morgen, am 07.11.24 gegen 03:45 Uhr, wurde der Polizei über den Notruf mitgeteilt, dass in der Greifswalder Straße (B111) in Gützkow ein Geldautomat gesprengt wurde.

Sofort wurden mehrere Funkstreifenwagen zum Ereignisort entsandt und umfangreiche Fahndungsmaßnahmen nach möglichen Tätern und deren Fluchtfahrzeug eingeleitet. Eine Zeugin hatte beobachtet, dass es sich vermutlich um mehrere Täter handelte, die mit einem schwarzen Pkw vom Tatort flüchteten.

Am Tatort wurde ein einzelner, zerstörter Geldautomat aufgefunden. Der Munitionsbergungsdienst ist derzeit vor Ort, um zu prüfen, ob von dem Automaten eine weitere Gefahr ausgeht. Anschließend übernimmt die Kriminalpolizei die Tatortarbeit und Spurensicherung.

Derzeit kommt es auf der B111 zu Verkehrsbehinderungen, da der Tatort weiträumig abgesperrt wurde. Eine Umleitung des Verkehrs in beiden Richtungen von der B111 über die Straßen Am Kleinbahnhof und Vargatzer Weg wurde eingerichtet.

Die Fahndung nach den unbekannten Tätern und einem schwarzen Pkw verlief bislang erfolglos. Ob und wie viel Geld die unbekannten Täter erbeutet haben, ist derzeit nicht bekannt. Auch zur Höhe des Gesamtschadens können derzeit keine Angaben gemacht werden.

Stand: 07.11.2024, 07:45 Uhr

Original-Content von: Polizeiinspektion Anklam, übermittelt durch news aktuell