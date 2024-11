POL-ANK: Verkehrsunfall zwischen zwei PKW auf der B111 zwischen Koserow und Kölpinsee - Aktualisierung

Greifswald (ots) - Am 04.11.24, gegen 08:30 Uhr stellten zwei Mitarbeiter der Stadt Greifswald in der Friedrich-Löffler-Straße einen PKW VW Caddy eines Schädlingsbekämpfers fest, der im Haltebereich einer Bushaltestelle stand und diese blockierte. Als die Beamten den 25-jährigen Fahrer, der noch am Steuer seines parkenden Wagens saß, ansprachen und aufforderten, ...

mehr